Боец Грех: стрелок "Востока" спас из-под атак ВСУ раненых дроном сослуживцев

Он вывез сослуживцев в тыл на квадроцикле

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Российский военнослужащий спас раненых под Красногорским сослуживцев. В момент атаки дрона ВСУ бойцы ехали на квадроцикле, на котором он и вывез их в тыл, рассказал ТАСС участник спасательной операции, стрелок 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Грех.

"Когда я перебегал лесополку, ехали наши парни на квадроцикле, снабжение. Одного ранило [дроном ВСУ], второго сильно оглушило. Пришлось садиться за их транспорт, сложить их в тележку и отвозить уже до пункта назначения. Всех двоих довез", - рассказал стрелок.

30 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Красногорское в Запорожской области.