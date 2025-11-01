Ка-52М группировки "Центр" поразил опорный пункт и живую силу ВСУ

Удар был произведен авиационными ракетами по разведанным целям противника, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Экипаж Ка-52М Центральной группировки войск ракетным ударом уничтожил опорный пункт с личным составом противника, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живу силу и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.