Ветеран Дорошин: применение беспилотников в ходе СВО изменило образ бойца

БПЛА создали буферную зону на протяжении 15-20 км от линии боевого соприкосновения, из-за чего стало сложнее осуществлять логистику и штурмы с поддержкой техники, добавил прямой потомок Романовых

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Активное применение беспилотных летательных аппаратов в ходе СВО изменило образ бойца. Такое мнение в интервью ТАСС высказал прямой потомок Романовых, ветеран СВО Гавриил Дорошин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Во-первых, не только ситуация поменялась, еще образ бойца поменялся. Если раньше мы рассчитывали больше на опытных бойцов, проверенных временем и прошедших Чечню, Афганистан, Сирию, Ливию и так далее, то когда появились БПЛА, новые технологии породили новое поколение. Пришли ребята, которые не имели никакого боевого опыта и отличались от привычного образа бойца. Всякие айтишники, геймеры и так далее. Удивительно на самом деле. В основном, у меня были 18-20-летние бойцы, некоторые - до 25 лет", - рассказал Дорошин.

Он подчеркнул, что применение БПЛА также изменило ход войны. "Логистика стала очень сложной. В ходе войны за Донбасс мы привыкли к определенным стандартам - плотная работа артиллерии, САУ, гаубицы, танки, которые работают за пределами. Все это пришлось отодвинуть в тыл, потому что дроны создали, грубо говоря, буферную зону на протяжении 15-20 км от линии боевого соприкосновения. Стало тяжело осуществлять логистику, масштабные штурмы с поддержкой техники. Вплоть до того, что сейчас приходится все делать пешком - подвозить боевой комплект, еду, производить ротации и прочее", - сказал ветеран СВО.

Дорошин отметил, что сегодня быть водителем на передовой опасно, как и быть штурмовиком. "Если ты два-три раза за ночь выезжаешь на задачи, то за один выезд можешь 5-20 раз попасть под удар FPV-дрона. Есть еще разведывательные дроны, которые изменили ход войны. Мы можем летать в тыл противника на глубину до 100 км, а где-то и больше в зависимости от погоды и различных условий. Соответственно, мы видим все, и противник видит все. И это страшно", - уточнил он.

Дорошин в 2015 году в возрасте 18 лет отправился воевать за Донбасс.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.