Инструктор рассказал о подготовке снайперов, охотящихся на дроны

Такие снайперы до трети времени тренируются стрельбе ночью, в том числе по летящим мишеням, привязанным к БПЛА, сообщил боец

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Снайперы, проходящие курсы по уничтожению дронов, до трети времени тренируются стрельбе ночью, в том числе по летящим мишеням, привязанным к дронам, сообщил ТАСС инструктор по снайперской подготовке группы "Гроза" 5-й бригады 51-й армии ЮВО группировки "Центр".

"Многие спрашивают, какие у нас винтовки, оборудование, но мало кто спрашивает, какая методика у нас подготовки, - рассказал инструктор. - У нас разработана своя методика. В ночное время мы используем неподвижные цели, расположенные под углом, так как стрельба под углом имеет свою специфику: при наличии угла места цели пуля ведет себя по-другому, прицел выбирать нужно чуть-чуть другой, чем если цель на уровне горизонта. Кроме этого мы используем дроны, с помощью которых имитируем цели. К FPV-дронам привязываем тепловую сигнатуру и ведем по ней огонь. Отрабатываем навыки ведения огня по движущейся цели, умение брать упреждение".

Он добавил, что 30% учебных занятий происходит ночью, потому что стрельба ночью имеет много специфических моментов, включая работу с тепловизионным прицелом. По его словам, дроны вполне реально распознать ночью в тепловизор, т. к. у них нагреваются моторы и аккумуляторы. Инструктор отметил, что тяжелый гексакоптер "Баба-яга" виден с расстояния больше километра.