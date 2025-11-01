ТАСС: ВСУ в Отрадном не успевают помогать раненым из-за ударов ФАБ

Противник перебрасывает людей с позиции на позицию, но при этом вновь несет потери, отметили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в селе Отрадное Днепропетровской области несут большие потери из-за высокой интенсивности ударов ФАБ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ не успевают оказывать помощь раненым.

"В Отрадном для 425-го полка ВСУ сложилась непростая ситуация. Они несут большие потери под интенсивными ударами ФАБ, не успевают даже раненым помогать, перебрасывают людей с позиции на позицию и опять несут потери", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что эвакуации раненых из населенного пункта нет.