ВС России уничтожили группу офицеров ВСУ при попытке выбраться из окружения

Задачу выполнили операторы БПЛА на харьковском направлении

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Группа офицеров ВСУ уничтожена в Харьковской области при попытке самостоятельно выбраться из окружения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении наши операторы БПЛА уничтожили украинских офицеров. Те, не дождавшись группу поддержки, попытались сами выехать из окружения, не зная, что за ними установлен контроль. Как только пикапы и бронеавтомобиль "Хамви" выдвинулись со своих мест дислокации, по ним были нанесены многочисленные удары дронами", - сообщил собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили, что российские дроны в Харьковской области уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались вывести из окружения группу офицеров ВСУ.