Разведчик ВСУ сообщил о подготовке наемников из Колумбии на Яворовском полигоне

По словам Владимира Ли, иностранные наемники на этом полигоне появляются не часто, группами от одного до нескольких взводов

Редакция сайта ТАСС

© Галина Зверева/ ТАСС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Наемники из Колумбии проводят боевое слаживание на Яворском полигоне на Украине. Об этом рассказал ТАСС пленный разведчик 154-й бригады ВСУ Владимир Ли.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Туда заезжали какие-то иностранные наемники, вроде как колумбийцы. Я видел автобусы с ними. <...> Где-то их там к какой-то бригаде прикомандировали, они же сами не воюют. И вот там как раз тренировалась та бригада, они проходят боевое слаживание", - сказал пленный.

По словам Ли, иностранные наемники на Яворовском полигоне появляются не часто, группами от одного до нескольких взводов. В основном места их отбора держатся в секрете. "У них отдельная форма, амуниция, иностранные винтовки в руках", - добавил пленный.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону.