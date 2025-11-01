Боец ВС РФ: ВСУ под Красногорским убивали сослуживцев за попытку бегства

В Минобороны России ранее сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Красногорское в Запорожской области

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие у Красногорского Запорожской области расстреливали сослуживцев за попытку дезертирства с позиций, рассказал ТАСС штурмовик 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Куба.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Пленные рассказали, что есть командование, есть приказ. И если они [ВСУ] идут назад, их свои же обнуляют (уничтожают - прим. ТАСС). Не дают им назад идти, только вперед", - сказал боец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Красногорское в Запорожской области.