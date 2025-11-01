МО РФ: передача ядерных технологий ведет к разрушению безъядерного статуса АТР

По словам замминистра обороны Олега Савельева, "это значительно повышает уровень угрозы не только для членов АСЕАН, но и напрямую влияет на безопасность остальных стран региона"

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Попытки узаконить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) передачу ядерных технологий могут привести к разрушению безъядерного статуса региона. Об этом заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

"Также отмечаем существенные риски, связанные с проведением в Азиатско-Тихоокеанском регионе так называемых совместных ядерных миссий и попытками узаконить передачу ядерных технологий. Полагаем, что это может привести к разрушению безъядерного статуса региона", - подчеркнул Савельев.

По его оценке, "это значительно повышает уровень угрозы не только для членов АСЕАН, но и напрямую влияет на безопасность остальных стран региона".