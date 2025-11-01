МО РФ: рост милитаризации в АТР способствует наращиванию военной активности

По оценке замминистра обороны Олега Савельева, это проявляется в увеличении интенсивности и масштабе учений, сосредоточении ударных группировок, сил и средств, развертывании военной инфраструктуры, передислокации в регион баллистических ракет средней дальности

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Рост напряженности и милитаризации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) способствует наращиванию военной активности, в том числе и в нерегиональных державах. Об этом заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

"Лидеры стран НАТО выступали гарантами безопасности русскоговорящего населения, подвергавшегося геноциду, часть из которых уже были граждане Российской Федерации. Однако, как сами потом заявляли, свои обязательства так и не собирались выполнять. И это именно то развитие событий, которого мы очень хотели бы избежать в Азиатско-Тихоокеанском регионе и рост угрозы которого мы сейчас отмечаем. Рост напряженности и милитаризации в АТР способствует наращиванию военной активности, в том числе и в нерегиональных державах", - подчеркнул Савельев.

По его оценке, наращивание военной активности проявляется в увеличении интенсивности и масштабе учений, сосредоточении ударных группировок, сил и средств, развертывании военной инфраструктуры, передислокации в регион баллистических ракет средней дальности.

Савельев отметил, что министерства обороны лучше всех других ведомств знают, что военные действия являются самым крайним инструментом отстаивания национальной безопасности, суверенитета и национальных интересов.

Замглавы Минобороны РФ напомнил о вооруженном захвате власти в Украине, поддержанный странами НАТО. Он привел в пример агрессивные бесчеловечные карательные операции Вооруженных сил Украины против жителей восточных регионов, отказавшихся признать новые власти. Одновременно с этим происходило значительное наращивание военного потенциала, в первую очередь за счет Североатлантического альянса. "Россия долгие годы пыталась решить эту проблему дипломатическим путем", - сказал Савельев.