Путин отметил профессионализм 127-й отдельной бригады разведки

Президент уверен, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав 127-й отдельной бригады разведки с присвоением ей почетного наименования "гвардейская".

"Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что бригада получила почетное наименование за массовый героизм, стойкость и мужество военнослужащих, проявленные при защите Отечества и охране государственных интересов России.

Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

Путин присвоил бригаде почетное наименование "гвардейская" после общения с бойцами СВО в госпитале им. Мандрыка 29 октября. В начале сентября военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили орден Мужества за взятие под контроль малого железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области.