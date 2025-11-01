Расчеты орудий и дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

Также ВС России ликвидировали миномет и автомобильную технику противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расчеты орудий и ударных дронов Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотной авиацией, бронемашину и миномет ВСУ в районе Северска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили пункт управления беспилотной авиацией противника в районе Северска", - информировали в ведомстве.

Там же операторами беспилотников были обнаружены миномет и автомобильная техника ВСУ, которые точными ударами артиллерии и ударных дронов были уничтожены.