Эксперт Коротченко: уничтожение десанта ГУР у Красноармейска говорит об осведомленности МО

Это направление сегодня одно из главнейших, указал военный аналитик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уничтожение российскими военными вертолетного десанта спецназа ГУР Украины в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) говорит о хорошей осведомленности Министерства обороны РФ о планах украинской военной разведки. Такое мнение высказал ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это говорит о хорошей ситуационной осведомленности российского Минобороны в зоне происходящих событий. Это направление сегодня одно из главнейших. Был вскрыт замысел военной разведки Украины и пресечен, уничтожен отряд подразделения спецназа, отправленный на выполнение задач по разблокировке и эвакуации. Это продолжение успешной операции для того, чтобы полностью осуществить окружение и уничтожение или пленение попавших в котел украинских военнослужащих общей численностью свыше 5 тыс. человек", - сказал Коротченко.

1 ноября Минобороны РФ сообщило, что пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.