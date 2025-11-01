В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер "Хабаровск"

В торжественном мероприятии приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщили в Минобороны России.

В торжественном мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Сегодня для нас знаковое событие - со стапеля прославленного "Севмаша" выводится тяжелый атомный ракетный крейсер "Хабаровск", - отметил глава российского военного ведомства.

Атомная подводная лодка "Хабаровск" спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Она предназначена для решения задач ВМФ с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.