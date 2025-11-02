Мотострелкам "Центра" передали почитаемые иконы Спасителя и Богородицы

Бойцам также раздали раздал нательные крестики, молитвословы и освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Икона "Спас Нерукотворный" и Казанская икона Божией Матери доставлены мотострелкам группировки войск "Центр", действующим на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие штурмовых групп 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении, приняли участие в молебне в тыловом районе проведения специальной военной операции. Полковым священником протоиереем Василием Зудиловым были доставлены иконы "Спас Нерукотворный" и "Казанская икона Божией Матери", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве проинформировали, что после молебна военный священник пообщался с бойцами, поблагодарил их за приверженность традициям русского воинства и благочестия, окропил святой водой, раздал нательные крестики и молитвословы, а также освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.