Эксперт Кузьма: в России отрасль БПЛА переходит в фазу устойчивого развития

В последние годы все больше внимания уделяют созданию инфраструктуры, отметил гендиректор компании Wheelies

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Отрасль беспилотных летательных аппаратов в России переживает переход от отдельных экспериментов к фазе устойчивого развития - такое мнение высказал ТАСС гендиректор компании Wheelies (корпорация ITG), разрабатывающей софт для БПЛА для заказчиков в РФ и других странах, Дмитрий Кузьма.

Ранее "Известия" сообщили, что федеральные власти обсуждают меру по смягчению ограничений для гражданского применения дронов. Это может коснуться более чем 50 из 89 субъектов РФ. В конце октября появилась информация, что компания, обеспечивающая работу маркетплейса "Вайлдберриз", испытала доставку с помощью БПЛА в Санкт-Петербурге.

"В последние годы применение беспилотников в России значительно выросло. Все больше регионов переходят от экспериментальных запусков к регулярной эксплуатации дронов для мониторинга, логистики и анализа территорий. Отрасль постепенно переходит из стадии пилотных проектов в фазу устойчивого развития", - сказал Кузьма.

Он уточнил, что в последние годы все больше внимания уделяется созданию инфраструктуры - полигонов, центров испытаний, цифровых платформ и стандартов обмена данными. При этом успешные практики есть не только в столичных регионах.

"Отдельно можно выделить Якутию - регион с огромными расстояниями и сложными погодными условиями, где дроны уже доказали свою эффективность. Там беспилотники используются для доставки, наблюдения и аэросъемки в труднодоступных районах, где традиционные способы передвижения ограничены", - сказал Кузьма.