Бойцы "Востока" у Новоалександровки зачистили пункт управления БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен на подходе к населенному пункту Новоалександровка Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Либер, на пункте управления находились порядка 10 человек личного состава и оборудование.

"Когда мы зашли [на опорныйпункт у Новоалександровки], они [военнослужащие ВСУ] нас совсем не ждали. Каждый занимался своим делом. Кто-то ремонтировал БПЛА, кто-то за компьютером сидел, кто-то оружие чистил. Были раздетые, неэкипированные. Они просто-напросто не ожидали, что мы зайдем туда. Это был пункт управления БПЛА, там аппаратуры много было соответствующей, рации.

Порядка 10 человек там уничтожены", - сказал штурмовик.

Работу штурмовиков осложняла конструкция укрепления, его разветвленная сеть. "Сначала туда отработала артиллерия, затем полетели гранаты, затем уже зашли мы", - подытожил военнослужащий.

Он подчеркнул, что на опорном пункте обнаружили различного типа беспилотники, комплектующие, специальное оборудование.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.