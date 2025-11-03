В Днепропетровской области уничтожили два ударных дрона ВСУ "Лютый"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Центр" уничтожили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба", оборудованного ночным прицелом, два украинских ударных дрона большой дальности "Лютый". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Зенитные подразделения группировки войск "Центр" уничтожают ударные и разведывательные БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО на территории Днепропетровской области. Так, в ходе боевой работы расчетом ПЗРК "Верба", оборудованного ночным прицелом, были уничтожены два украинских ударных дрона большой дальности "Лютый", - говорится в сообщении.

В комплексе с зенитными расчетами работают операторы мобильных радиолокационных станций (РЛС), которые ведут мониторинг воздушного пространства и помогают определять координаты, направление, скорость движения и тип воздушной цели, отметили в ведомстве.

"РЛС очень компактная, удобная, транспортировать ее очень удобно, можно с небольшим расчетом даже на квадроциклах заехать поближе к "передку" (переднему краю обороны - прим. ТАСС), при этом не быть обнаруженным противником, так как габариты небольшие", - рассказал оператор РЛС Григорий Вахрушев.

В зависимости от полетных характеристик БПЛА противника координаты целей передаются различным огневым средствам: расчеты мобильной ЗУ-23-2 работают по разведывательным дронам в пределах визуальной видимости, операторы ПЗРК эффективно уничтожают ударные БПЛА самолетного типа. Кроме того, зенитные ракетные подразделения в качестве средств ПВО применяют FPV-дроны для уничтожения тяжелых квадрокоптеров.

"Для каждого типа целей есть свое оружие, свое вооружение", - подчеркнул командир зенитного ракетного взвода Илья Коротков.