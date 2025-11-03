Штурмовик Либер: ВС РФ в Новоалександровке использовали рации ВСУ

Рации позволяли слышать, что планирует противник

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Российские войска координировали действия в Новоалександровке Днепропетровской области с учетом данных с трофейных раций ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Либер.

"Мы взяли рации врага, нам слышно было многое, примерно. Хоть они на своем языке говорят, но все равно понимаешь примерно их действия, от этого отталкивались", - рассказал боец.

По его словам, радиоэфир ВСУ помог выполнить целый ряд тактически важных задач для освобождения Новоалександровки.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.