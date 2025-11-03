Средства ПВО перехватили более 60 дронов ВСУ во время ночных ударов по ЛНР

В Ровеньках из-за атаки двух БПЛА загорелся механический цех и крыша административного здания одной из шахт

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили более 60 БПЛА, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали во время ночных ударов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Поздней ночью враг нанес удары по территории республики. Противник атаковал два муниципалитета. <...> В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены более 60 БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

В частности, в Ровеньках в результате атаки двух БПЛА загорелся механический цех и крыша административного здания одной из шахт. Пострадавших при ударе не было.