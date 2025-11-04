Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ

Пуски ракет выполняли с малых высот для нанесения точного удара

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли удар по району сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ" - заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот для нанесения точного удара.

"После выполнения боевых задач специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию авиационной техники и подготовке самолетов к повторным боевым вылетам", - добавили в министерстве.

Военное ведомство также опубликовало видеокадры боевой работы штурмовой авиации, подтверждающие эффективность применения самолетов Су-25 в зоне проведения СВО.