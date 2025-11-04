Расчет "Молнии-2" уничтожили пункт БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Позицию противника обнаружили разведывательные дроны ВС РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Расчет ударных дронов самолетного типа "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией противника красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что позиция противника с живой силой и пунктом управления БПЛА была обнаружена расчетом разведывательных дронов, после чего те передали информацию операторам "Молнии-2". "В ходе оперативной боевой работы выявленный вражеский пункт БПЛА был уничтожен вместе с живой силой ВСУ и оборудованием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевой работы расчеты ударных беспилотников "Центр" уничтожили замаскированные позиции противника с боеприпасами и продовольствием.

В МО РФ подчеркнули, что точная работа расчетов группировки истощает обороняющиеся подразделения противника, обеспечивает необходимый темп наступления и позволяет подразделениям планомерно продвигаться вглубь обороны ВСУ.