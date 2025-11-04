"Ланцет" уничтожил украинскую РЛС и станцию РЭБ на северском направлении

Артиллеристы "Юга" заметили применяемые противником средства РЭБ и контрбатарейной борьбы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" Южной группировки войск уничтожил на северском направлении радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и станцию РЭБ "Буковель". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллеристы группировки в ходе боевой работы выявили применение противником средств РЭБ и контрбатарейной борьбы.

"Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение станции РЭБ "Буковель" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 формирований ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" подразделения Южной группировки войск", - сообщили в военном ведомстве.