Военных 55-й бригады "Центра" наградили в честь 10-летия соединения

Бойцы обеспечивают продвижение группировки на красноармейском направлении, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военнослужащим гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр", дислоцированной в Республике Тыва, вручили награды в честь 10-летия со дня образования соединения. Как сообщили в Минобороны России, подразделения бригады обеспечивают продвижение группировки на красноармейском направлении.

"Военнослужащих 55-й отдельной гвардейской ордена Кутузова мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами. Торжественная церемония награждения прошла в прифронтовой зоне и приурочена к 10-й годовщине со дня образования горного соединения", - сказали там.

Представитель командования группировки за проявленные героизм, отвагу в ходе СВО вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды - медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова, Жукова и "За спасение погибавших", а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. Командир соединения, подчеркнул, что награды - это не только признание личного подвига, но и символ преемственности поколений.

"Каждая награда - это подтверждение стойкости, мужества и силы духа бойцов. Мы гордимся тем, что наш коллектив остается единым и сплоченным, несмотря на все трудности. 55-я отдельная гвардейская ордена Кутузова мотострелковая бригада (горная) и впредь будет с достоинством выполнять свой воинский долг, защищая интересы и безопасность России, укрепляя ее обороноспособность и продолжая славные традиции наших предков", - отметил командир соединения, полковник Андрей Каминский.

Также представители командования соединения провели церемонии награждения военнослужащих, в том числе и в прифронтовой зоне. Мотострелки горного соединения ежедневно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению населенных пунктов Донбасса. В условиях пересеченной местности, под постоянными обстрелами и угрозой атак БПЛА ВСУ, военнослужащие проявляют исключительную выучку, собранность и взаимовыручку, подчеркнули в Минобороны.

"Благодаря высокой слаженности действий, грамотному командованию и применению современных средств разведки и связи, подразделения бригады в тесном взаимодействии с танковыми и артиллерийскими расчетами обеспечивают устойчивое продвижение подразделений группировки на красноармейском направлении. Скоординированные удары и точная работа артиллеристов создают решающее преимущество на поле боя, позволяя воинам-гвардейцам надежно закрепляться на достигнутых рубежах и развивать успех наступления", - заключили там.

О бригаде

Формирование 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной) в городе Кызыл Республики Тыва было завершено к 1 ноября 2015 года.

В 2024 году за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества, соединению присвоено почетное наименование "гвардейская". В 2025 году за подвиги и отличия в боях по защите Отечества бригада удостоена награждения орденом Кутузова.

Соединение носит почетное наименование 55-я отдельная гвардейская ордена Кутузова мотострелковая бригада (горная). Трое военнослужащих гвардейского соединения за заслуги перед государством и народом удостоены высшей награды - звания Героя Российской Федерации.