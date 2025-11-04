Разведчики "Центра" готовятся к профессиональному празднику в зоне СВО

Военнослужащие почти не отвлекаются от выполнения боевых задач, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военные разведчики отдельного разведывательного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" готовятся встречать свой профессиональный праздник, практически не отвлекаясь от боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов с системой сброса боеприпасов успешно выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрывшейся живой силы противника в зданиях и блиндажах. В результате слаженных действий и грамотного управления противник был выбит с занимаемых позиций, понеся значительные потери", - говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало кадры работы военных разведчиков в преддверии профессионального праздника и отметило, что военнослужащие в тыловых районах спецоперации оттачивают навыки по организации штурма и зачистки вражеских укреплений. "Военные разведчики 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" встречают свой профессиональный праздник в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в ведомстве.

День военного разведчика отмечается в Вооруженных силах России 5 ноября.