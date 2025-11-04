ВС РФ сорвали снабжение и подвоз живой силы ВСУ в Днепропетровской области

Задачу выполнили расчеты FPV-дронов Восточной группировки, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Восточной группировки войск устроили "свободную охоту" и засаду на автомобили ВСУ, которые доставляли личный состав и материальные средства на передовые позиции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"По данным разведки, автомобили ВСУ осуществляли доставку боевиков и материальных средств к линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области. Удары наносились в ходе "свободной охоты", а также засадным способом - операторы заранее сажали FPV-дроны на разведанные маршруты движения противника и ожидали появления целей", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в результате было уничтожено несколько автомобилей с военными ВСУ и грузом снабжения.

В Минобороны также рассказали об уничтожении огневых позиций противника артиллеристами группировки в Запорожской области. "По данным воздушной разведки, в лесополосах были оборудованы окопы и огневые точки, где подразделения ВСУ накапливали личный состав. После уточнения координат артиллерийские расчеты оперативно выдвинулись на заранее подготовленные позиции и нанесли серию прицельных ударов по выявленным целям. <…> Точными попаданиями уничтожены блиндажи, разрушены укрепления и ликвидированы огневые точки противника", - отметили в ведомстве.