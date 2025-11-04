ТАСС: ВСУ перебросили к Сумам обучавшийся в Британии батальон

В Харьковской области украинские военнослужащие понесли большие потери, рассказали российские силовики

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. ВСУ перебросили на сумское направление понесший потери в Харьковской области 2-й батальон 1004-й отдельный бригады охраны и обслуживания, пункт постоянной дислокации которой находится в Киеве. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, ранее эти украинские военнослужащие обучались в Великобритании.

"В Сумскую область переброшен не до конца восстановивший боеспособность 2-й батальон 1004-й отдельный бригады охраны и обслуживания (город Киев). Военнослужащие батальона проходили обучение в Великобритании и понесли большие потери в Харьковской области", - сказал собеседник агентства.