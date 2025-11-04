ВС РФ на передовой в ДНР ежедневно получают свыше тонны хлеба

Бойцам с помощью дронов доставляют специальный маленький хлеб, отметил пекарь хлебозавода 132-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ЮВО в составе группировки "Центр" Анатолий Терешин

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие на передовых позициях в ДНР ежедневно получают более 1 тонны хлеба. Об этом рассказал пекарь хлебозавода 132-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ЮВО в составе группировки "Центр" Анатолий Терешин.

"Мы готовим здесь хлеб, булочку, пироги. Отправляем на передовую ребятам ежедневно горячий хлеб. Вот у нас есть рецептура этого хлеба. Сегодня мы выпекаем 1 224 кг хлеба. Каждый день по производственному листу нам дают норму выпечки. У нас на хлеб уходит соль, вода, дрожжи, мука. Все, ничего лишнего", - сказал он.

По его словам, хлеб отправляется на передовые позиции, куда его доставляют с помощью дронов. "Мы выпекаем маленький хлеб, он доставляется также дронами, если не могут довезти машинами. Чтобы маленький хлебушек, банка тушенки и вода были доставлены ребятам на передовой. Мы готовим все порционно, чтобы ребята на передовой были сыты", - уточнил Терешин.