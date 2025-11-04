Бывший солдат ВСУ и житель города Запорожье намерен освобождать его вместе с ВС РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший солдат ВСУ, воюющий сейчас вместе с российскими военными и служащий в добровольческом отряде им. Мартына Пушкаря с позывным Орел заявил ТАСС, что хочет принять участие в освобождении родного города Запорожье от украинских боевиков.

"Его [город Запорожье] обязательно надо забрать. И я всячески буду помогать этому. Все, что зависит от меня, я буду делать, чтобы освободить Запорожье и все остальные города от такого [киевского] правительства. Это просто уничтожение идет. Людей грабят, воруют с целью наживы", - сказал Орел.

Бойцы отряда им. Мартына Пушкаря вышли из состава ВСУ, но в ВС РФ не вступали, таким образом, это самостоятельное подразделение, которое освобождает украинскую землю от национализма вместе с Россией. Отряд назван в честь Мартына Ивановича Пушкаря - соратника Богдана Хмельницкого и активного участника восстания запорожских казаков против правительства Речи Посполитой в XVII веке.

Город Запорожье находится на подконтрольной ВСУ территории. 30 октября в Минобороны РФ заявили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Красногорское в Запорожской области. Ранее также сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области.