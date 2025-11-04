Бывший солдат ВСУ поздравил россиян и украинцев в Днем народного единства
08:45
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. День народного единства - общий для россиян и украинцев праздник, заявил бывший солдат ВСУ с позывным Орел, воюющий сейчас вместе с российскими военными и служащий в добровольческом отряде им. Мартына Пушкаря. Он поздравил всех с этой датой.
"Хочу поздравить всех, кто меня знает, с хорошим, надеюсь, в дальнейшем и для них будет хорошим поводом и праздником. Всем здоровья, счастья, мирного неба", - сказал он.
Солдат заявил, что Россия и Украина - это братские народы, и День народного единства - общий праздник. "Никогда даже не думал, что будет такое. Чтобы война между нами была", - заявил он.