В Североморске открыли памятник участникам специальной военной операции

МУРМАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Памятник участникам специальной военной операции открыли в День народного единства в главной базе Северного флота - Североморске Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"В День народного единства открыли в Североморске памятник участникам специальной военной операции. И это особенно символично. Ведь этот праздник напоминает нам: сила России - в сплоченности, в верности Родине, в умении быть вместе в трудное время. Это дань памяти тем защитникам, кто сложил свои головы за нашу Родину, и поддержка всех тех, кто сегодня выполняет задачи в рамках специальной военной операции. И делает это мужественно, с доблестью и честью", - написал Чибис.

Как отметили в Министерстве информационной политики Мурманской области, автором монумента стал скульптор Александр Арсентьев, который известен своими работами "Скорбящая мать" и "Журавли" в Долине Славы, мемориалом воинам Полярной дивизии, бронзовой скульптурой Зои Космодемьянской в Мурманске.

"Открывающийся сегодня памятник будет служить напоминанием о наших героях, чьи подвиги являются примером мужества, героизма, доблести и чести для будущих поколений воинов-североморцев. Каждого бойца, который сейчас сражается в зоне специальной операции, мы ждем домой, к родным и близким, живым и здоровым, и низко склоняем голову в память о тех, кто отдал свои жизни за настоящее и будущее России. Вечная память павшим героям", - цитирует Мининформ командующего Северным флотом Константина Кабанцова.