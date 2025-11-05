Разведчики "Днепра" отрабатывают тактику штурма опорных пунктов ВСУ

Боевое слаживание проводится совместно с операторами расчетов БПЛА, сообщил командир разведывательного взвода с позывным Добрый

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательного взвода российской группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику захвата укрепленных позиций Вооруженных сил Украины на полигоне в Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

"Это имитация настоящего опорного пункта, где мы отрабатываем тактику штурма окопа, пройденную и увиденную нами в настоящих боях. Отрабатываем в двоечках, в четверках. Задача - пройти быстро и без ошибок", - сказал ТАСС командир разведывательного взвода с позывным Добрый.

Военнослужащий добавил, что боевое слаживание проводится совместно с операторами расчетов БПЛА. "Имитируем сбросы. Все максимально приближено к реальным штурмовым действиям", - подчеркнул командир.

5 ноября ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика. Первоначально праздник был установлен приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 5 ноября 2000 года. Отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.