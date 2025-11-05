Корабли ТОФ на учениях отразили атаку ракет "противника" в Японском море

Ракетные стрельбы выполнялись в соответствии с планом боевой подготовки флота

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по отражению массированного воздушного удара крылатыми ракетами условного противника в акватории Японского моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"По условиям учения большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", действовавшие в составе отряда, отразили массированный удар крылатых ракет условного противника. В качестве средств воздушного нападения одновременно были применены практическая крылатая ракета "Москит", стрельбу которой выполнил ракетный катер "Р-14", а также несколько ракет-мишеней "Саман", запущенных с малого противолодочного корабля "Советская Гавань", - говорится в сообщении.

В свою очередь, боевые расчеты отряда кораблей своевременно обнаружили "воздушную атаку" и произвели постановку пассивных помех РЭБ. После захвата воздушных целей, экипажи выполнили стрельбы зенитными ракетными комплексами "Редут" и "Кинжал". "Все ракеты-мишени были успешно уничтожены на безопасном для отряда расстоянии", - подчеркнули в пресс-службе.

Там проинформировали, что ракетные стрельбы выполнялись в акватории Японского моря в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Ранее в ходе противолодочных учений корабельная поисково-ударная группа "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" ТОФ уничтожила субмарину условного противника в ходе разведывательно-поисковых действий.

В рамках проводимых учений Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в Японском море были развернуты более 15 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота.