Артиллеристы группировки "Восток" получили награды за выполнение боевых задач

Командир соединения лично вручил награды военнослужащим, отметили в Минобороны

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Награждение артиллеристов группировки войск "Восток" государственными наградами и праздничный концерт прошли в тыловом районе зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В тыловом районе зоны СВО состоялась церемония награждения военнослужащих-артиллеристов группировки войск "Восток", проходящих службу в соединениях 36-й гвардейской общевойсковой армии, и праздничный концерт для них", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на командном пункте командир соединения в торжественной обстановке лично вручил награды военнослужащим. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, артиллеристы удостоены медалей Жукова. По окончании торжественной части с поздравлением для бойцов выступил личный состав фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски, исполнив патриотические и народные песни.