Добровольцы группировки "Юг" получили награды в День народного единства

Награды бойцам вручил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Минобороны России генерал-майор Александр Туляганов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Добровольцам отряда "Барс-16" Южной группировки войск в День народного единства вручили государственные награды в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Награждение военнослужащих добровольческого отряда "Барс-16", действующего в составе Южной группировки войск, государственными и ведомственными наградами состоялось в тыловом районе проведения специальной военной операции. Торжественная церемония была приурочена к государственному празднику Дню народного единства", - следует из сообщения.

Там уточняется, что награды добровольцам, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, вручил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Минобороны России генерал-майор Александр Туляганов. Представитель ГОМУ ГШ ВС РФ поблагодарил личный состав отряда за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Оператор станции радиоэлектронной борьбы с позывным Тренер рассказал, что у него заканчивается уже третий контракт. Пошел защищать Родину добровольцем, потому что так принято в его семье в течение многих поколений. "Пошел потому, что в нашей семье по маминой линии все мужчины, чуть ли не с петровских времен, были либо военными, либо воевали за Россию. Пришло, видимо, наше время", - сказал он. Военный добавил, что все полученные медали - это награды за коллективную работу отряда.