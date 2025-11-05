Разведчики группировки "Центр" получили награды в профессиональный праздник

Как отметили в Минобороны, работа военнослужащих разведки требует высокого уровня подготовки и ответственности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Разведчики 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" были награждены государственными наградами в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

"Торжественная церемония награждения военнослужащих отдельного разведывательного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" состоялась в их профессиональный праздник в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что за проявленные в ходе выполнения боевых задач самоотверженность и героизм военнослужащим были вручены медали Жукова, "За отвагу", ведомственные знаки отличия: медали "За воинскую доблесть" II степени, квалификационные знаки "За штурм" и наградные ножи. В ведомстве подчеркнули, что работа военнослужащих разведки требует высокого уровня подготовки и ответственности, поскольку они действуют в непосредственном соприкосновении с противником. "Все боевые задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами", - сказали там.