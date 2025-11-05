На территории Генштаба ВС РФ в Москве открыли памятник военным разведчикам

В ведомстве подчеркнули, что созданный студией военных художников памятник отражает подвиг военнослужащих ГРУ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Памятник "Военным разведчикам, исполнившим свой долг перед Родиной до конца" открыли в Москве в День военного разведчика на территории Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

"5 ноября, в День военного разведчика, на территории Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации был открыт памятник "Военным разведчикам, исполнившим свой долг перед Родиной до конца". Церемония открытия памятника проходила в торжественной обстановке с участием представителей администрации президента РФ, руководства Министерства обороны РФ, Русской православной церкви, ветеранов и военнослужащих главного управления", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что созданный студией военных художников памятник отражает подвиг военнослужащих ГРУ, отдавших свою жизнь, защищая государственные интересы в ходе войн и вооруженных конфликтов, специальной военной операции, выполнения задач за рубежом. "Этот первый и уникальный в России памятник посвящен всем героям военной разведки и служит зримым символом их мужества и отваги, беззаветной преданности воинскому долгу, высочайшего патриотизма и готовности выполнить боевую задачу в любых условиях обстановки", - добавили в Минобороны РФ.