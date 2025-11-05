В МО появилась должность помощника министра - руководителя секретариата

Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин расширил перечень должностей в Минобороны РФ и включил должность помощника министра обороны - руководителя секретариата ведомства. Соответствующий указ опубликован.

"Внести в главу 2 раздела 5 Реестра должностей федеральной государственной службы <…> следующие изменения: после позиции "заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации" дополнить позицией следующего содержания: "помощник министра обороны Российской Федерации - руководитель Секретариата Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в тексте документа.