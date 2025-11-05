Над регионами России уничтожили 16 украинских БПЛА

По три БПЛА сбили над Воронежской и Ростовской областями

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 17:00 мск 16 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 5 ноября с 17:00 мск до полуночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, по три БПЛА сбили над Воронежской и Ростовской областями, по два - над Брянской, Волгоградской областями и Республикой Крым, по одному - над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.