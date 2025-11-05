Снайпер Кольт назвал Российские винтовки одними из лучших в мире

Снайпер-разведчик разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки отметил, что компании-производители находятся на связи с бойцами из зоны СВО для улучшения изделий

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Современные российские снайперские винтовки являются одними из лучших в мире по качеству и кучности стрельбы, а их компании-производители находятся на связи с бойцами из зоны СВО для улучшения изделий. Об этом ТАСС заявил снайпер-разведчик разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Кольт.

"Orsis и "Лобаев" (Lobaev Arms - прим. ТАСС) - это две отличные компании, которые превзошли уже давно мировые винтовки, такие как Barrett, Accuracy International. Наши винтовки позволяют собирать гораздо лучшую кучность, у них лучше металлопроизводство, то есть ресурс ствола гораздо выше", - сказал Кольт.

Он добавил, что российские производители винтовок стараются учитывать реальный боевой опыт бойцов в зоне СВО. "Мы им говорим, что нам нужно изменить, и все компании идут нам навстречу. Поэтому у них получается лучшее оружие, потому что они работают вместе с нами", - отметил снайпер-разведчик.