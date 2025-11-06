Боец Рубан: ВСУ постоянно проводят ротации, чтобы скрыть потери личного состава

Военнослужащий 1430-й гвардейского мотострелкового полка также подчеркнул, что в украинской армии сослуживцы не помогают друг другу

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины постоянно проводит ротации на передовой, чтобы скрыть большие потери. Об этом со слов украинского пленного ТАСС рассказал боец 1430-й гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан.

"Как он (украинский пленный - ТАСС) рассказывал, у них постоянно идут ротации, поскольку личный состав быстро заканчивается, и они друг друга не знают. Он рассказывал историю, как во время первого ранения его бросили, и никто не помогал, все разбежались. Они там друг друга не знают, не помогают и нет там у них такого братства, как у нас", - рассказа боец.

Он подчеркнул, что в российской армии сослуживцы готовы пожертвовать собой, чтобы спасти раненого товарища.