Украинский пленный рассказал о проблемах с продовольствием у ВСУ под Ямполем

Сергей Кот сообщил, что на протяжении двух месяцев у подразделений противника существует нехватка еды, питья и теплой одежды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сдавшийся в плен в окружении в Ямполе (ДНР) украинский военнослужащий ефрейтор Сергей Кот из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" рассказал, что у подразделений ВСУ уже на протяжении двух месяцев существует нехватка еды, питья и теплой одежды. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На позицию заступали на семь дней, но пробыли там практически два месяца. В это время были проблемы с едой, водой, теплой одеждой, поскольку, когда заступали, было тепло. Я сдался в плен, потому что мы были в окружении, и солдаты российской армии предложили нам сдаться", - сказал военнопленный.

Другой украинский военнослужащий рядовой Максим Назаров, попавший в окружение под Ямполем, отметил, что в российском плену к ним относятся хорошо, несмотря на разговоры в рядах ВСУ об издевательствах российских солдат. "Своим сослуживцам хочу сказать, что в данной ситуации рекомендовал бы любым способом избежать смерти, дома ждут родные. Я думаю, чтобы выжить, лучше сдаться в плен или уйти из части", - подчеркнул он.

В конце октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что российские войска завершают освобождение Ямполя.