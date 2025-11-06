FPV-дроны уничтожили броневик ВСУ Viking на красноармейском направлении

Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение выявленной техники

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Центр" уничтожили британскую боевую бронированную машину Viking формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британской боевой бронированной машины Viking формирований ВСУ расчетами ударных FPV-дронов на оптоволокне 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки войск "Центр" на красноармейском направлении специальной военной операции", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе боевой работы военнослужащие соединения специального назначения группировки выявили попытку перемещения техники и живой силы подразделений украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. После анализа полученных разведданных было принято решение об оперативном огневом воздействии расчетами ударных FPV-дронов на оптоволокне.

Отмечается, что кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение выявленной техники ВСУ.