Командир Ловец: ВС РФ зачистили территорию завода и еще семи зданий в Купянске

Менее 50 строений осталось освободить российским военным на востоке Купянска

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие зачистили территорию комбикормового завода и освободили еще семь строений, в восточной части города им осталось освободить менее 50 строений. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.

"Отряд, продолжает выполнять задачу по освобождению восточной части Купянска. Противник пытается сопротивляться, сегодня уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода. Продолжаем двигаться вперед, на моем участке, в восточной части города, осталось освободить менее 50 строений", - сказал он.