ТАСС: в бригаде ВСУ на Хатненском участке воюют отказники, дезертиры и калеки

Командует украинской 159-й отдельной механизированной бригадой судимый за мошенничество бывший чиновник

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Личный состав 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в Харьковской области на Хатненском участке в основном состоит из отказников, дезертиров и калек, а командует ими бывший чиновник, судимый за мошенничество. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В настоящий момент в Харьковской области на Хатненском участке воюет 159-й ОМБр. Ну как воюет, в основном сдается в плен вместе с командным составом. Скопилось множество видеоматериалов бесед с пленными и их интересными историями. В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых, а командовать поставили ярого русофоба, атошника и бывшего руководителя аппарата государственной службы николаевской ОГА полковника Демчука Александра Николаевича", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в период госслужбы Демчук был судим по статьям о служебном подлоге и о мошенничестве с финансовыми ресурсами. Однако в начале СВО, добавил собеседник ТАСС, Демчук "решил вспомнить свое атошное прошлое" и через бывшего начальника генштаба ВСУ устроился командиром батальона, который не участвовал в интенсивных боевых действиях. После этого он поступил в Национальный университет обороны и, получив звание полковника, возглавил 159-й ОМБр ВСУ. "Там его уже ждал сюрприз в лице уголовников, отказников, калек и прочих отбросов украинского общества, подстать назначенному комбригу", - подытожил собеседник.