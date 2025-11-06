Ефрейтор Затонский обнаружил диверсантов ВСУ и вступил с ними в бой

Действия военного позволили не допустить захвата российских позиций и избежать потерь среди личного состава

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ефрейтор Евгений Затонский в ходе несения дежурства обнаружил диверсионную группу ВСУ и вступил с ней в неравный бой, несмотря на численное превосходство боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Выполнял задачи по охране и обороне замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. В ходе несения дежурства обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы врага в направлении наших позиций. Доложив командованию об обнаружении противника, вступил в бой с украинскими боевиками. Оперативно меняя позиции, Евгений прицельным огнем нанес потери диверсионной группе противника, несмотря на их численное превосходство. В результате ожесточенного боя украинские националисты понесли значительные потери и, оставив раненых, отступили", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что самоотверженные и решительные действия ефрейтора Затонского позволили не допустить захвата российских позиций и избежать потерь среди личного состава.

В министерстве также рассказали о разведчике старшем сержанте Романе Новокщенове, благодаря профессиональным действиям которого огневые точки украинских боевиков были подавлены, а тяжелая техника уничтожена.

"При подходе разведгруппы к назначенному квадрату принял решение поднять в воздух квадрокоптер для обнаружения позиций противника и установления его численности. При облете заданного квадрата обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ. Выявил несколько замаскированных огневых точек и тяжелую технику противника. Оперативно передал координаты артиллерийским подразделениям и корректировал огонь. Было нанесено несколько точных ударов", - говорится в сообщении.