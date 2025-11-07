Майор Мельченко: на краснолиманском направлении больше всего наемников-поляков

Они входят в так называемый четвертый интернациональный легион ВСУ, отметил замкомандира 31-го мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии Западной группировки

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие на краснолиманском направлении чаще всего противостояли наемникам из Польши. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира по политической работе 31-го мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии Западной группировки майор Александр Мельченко.

"Среди наемников, которых в том числе удавалось брать в плен, это так называемый четвертый интернациональный легион, который формировался из граждан других государств. <…> Также встречали различные западные ЧВК. По большей части, были поляки", - сказал он, добавив, что недавно российские бойцы взяли в плен одного вьетнамца.

Майор отметил, что чаще всего из иностранной именно польская речь была слышна в радиоперехватах. "Я не говорю, что их (польских наемников - прим. ТАСС) много на нашем направлении, но они попадались", - сказал он.