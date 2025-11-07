ТАСС: у ВСУ в Сумской области темпы пополнения отстают от числа дезертиров

В российских силовых структурах сообщили, что бойцы группировки "Север" уничтожили до 70% личного состава 71-й отдельной егерской бригады противника

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Темпы пополнения в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Сумской области отстают от числа дезертирств. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Подразделения 80-й одшбр ожидают прибытия молодого пополнения из житомирского учебного центра десантно-штурмовых войск. Однако это мало изменит ситуацию с укомплектованностью из-за большого числа дезертиров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ВСУ силами 71-й отдельной егерской бригады провели одну контратаку в лесополосах на правом фланге наступления бойцов "Севера". Комплексным огневым поражением атака отражена, уничтожена боевая бронированная машина и до 70% личного состава штурмовой группы, остальные отошли на исходные позиции.