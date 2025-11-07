Боец Рубан: ВС РФ при взятии опорного пункта обнаружили десятки тел украинцев

Некоторые пролежали там минимум год, указал член 1430-го гвардейского мотострелкового полка

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Украинские военные при отступлении с позиций на запорожском направлении бросили десятки тел сослуживцев, при этом некоторые пролежали там минимум год. Об этом ТАСС рассказал боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Для меня это дико, я никогда в жизни не видел столько тел украинских бойцов. Их вообще не забирают, от слова совсем. Все ими усеяно. Я шел от блиндажа к блиндажу, там метров 200. В этих 200 метрах десятки тел", - сказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что для него это стало достаточно страшной картиной.