Ростех поставил ВС РФ управляемые снаряды "Краснополь-М2"

Кроме того, корпорация отправила в войска ракеты для ПТРК "Корнет"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил в войска партии ракет для противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь-М2". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в рамках исполнения государственного оборонного заказа передал Минобороны России очередные партии ракет для противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь-М2", - говорится в сообщении.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев, такое высокоточное оружие сегодня особенно востребовано в войсках. "Предприятия госкорпорации "Ростех" ускоренными темпами наращивают его производство, чтобы обеспечить потребности армии и приблизить победу", - привели в пресс-службе его слова.